Vigilia di zona rossa, assembramenti per le strade di Avellino (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Penultimo giorno di zona arancione in Campania. Da domenica notte scatterà la zona rossa, anticipata dal presidente Vincenzo De Luca e, confermata poi dal ministro Roberto Speranza. Nel comuna capoluogo non mancano i soliti assembramenti del sabato sera. Pienone di gente in Piazza Libertà per poi salire verso Corso Vittorio Emanuele. Regole poco chiare per una provincia che nelle ultime settimane è stata falcidiata dai contagi, ma soprattutto dopo l’ultimo bollettino diramato dall’Asl di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Penultimo giorno diarancione in Campania. Da domenica notte scatterà la, anticipata dal presidente Vincenzo De Luca e, confermata poi dal ministro Roberto Speranza. Nel comuna capoluogo non mancano i solitidel sabato sera. Pienone di gente in Piazza Libertà per poi salire verso Corso Vittorio Emanuele. Regole poco chiare per una provincia che nelle ultime settimane è stata falcidiata dai contagi, ma soprattutto dopo l’ultimo bollettino diramato dall’Asl di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

