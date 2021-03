Ultime Notizie Roma del 06-03-2021 ore 13:10 (Di sabato 6 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio o continua la visita Apostolica di Papa Francesco in Iraq Dopo l’appello di ieri a firmare violenze e guerre fondamentalismi che hanno fatto dell’Iraq una terra martoriata La giornata è cominciata con uno dei principali appuntamenti del viaggio l’incontro con l’ayatollah Assistance in massima autorità religiosa degli scafi degli sciti poi a Ur dei caldei Per pregare con i rappresentanti delle altre religioni nel pomeriggio ritorno a Vada per la messa in rito caldeo prima volta per un po’ in vigore da oggi è fino al 6 aprile nuovo dpcm covid in mattinata riunione del comitato operativo della Protezione Civile con il commissario figliuolo da lunedì cambieranno i colori di alcune zone territoriali in rosso la campagna Romagna Friuli Venezia Giulia e Veneto in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 marzo 2021)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio o continua la visita Apostolica di Papa Francesco in Iraq Dopo l’appello di ieri a firmare violenze e guerre fondamentalismi che hanno fatto dell’Iraq una terra martoriata La giornata è cominciata con uno dei principali appuntamenti del viaggio l’incontro con l’ayatollah Assistance in massima autorità religiosa degli scafi degli sciti poi a Ur dei caldei Per pregare con i rappresentanti delle altre religioni nel pomeriggio ritorno a Vada per la messa in rito caldeo prima volta per un po’ in vigore da oggi è fino al 6 aprile nuovo dpcm covid in mattinata riunione del comitato operativo della Protezione Civile con il commissario figliuolo da lunedì cambieranno i colori di alcune zone territoriali in rosso la campagnagna Friuli Venezia Giulia e Veneto in ...

Advertising

fanpage : Covid La situazione in Brasile è al collasso. - fanpage : È allarme Covid tra i giovani. Le parole dell'immunologo del Policlinico Umberto I di Roma. - fanpage : 'Smettila con tutte queste storie e piagnistei. Per quanto tempo continuerete a piangere?' Nonostante, solo ieri, i… - cremaonline : #Pandino: lavaggio condutture da lunedì 8 al 26 marzo clicca qui per i dettagli - fanpage : Giorgia Meloni dice no al passaporto vaccinale. -