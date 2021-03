Troppi assembramenti e il Viminale scrive ai prefetti: 'Più controlli nelle zone della movida' (Di sabato 6 marzo 2021) Sono inutili i disperati appelli alla prudenza, i dati dei contagi in palese crescita ed il numero costante di morti al giorno di cui ormai ne abbiamo le orecchie piene. Negli ultimi giorni sono stati ... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) Sono inutili i disperati appelli alla prudenza, i dati dei contagi in palese crescita ed il numero costante di morti al giorno di cui ormai ne abbiamo le orecchie piene. Negli ultimi giorni sono stati ...

Maltempo frena passeggio a Torino ma code davanti negozi "Ci sono ancora troppi assembramenti - commenta un negoziante - e vedo ancora troppe persone senza mascherina. Ieri sono passato da piazza Albarello e c'erano tantissime persone, soprattutto giovani, ...

Maltempo frena passeggio a Torino ma code davanti negozi "Un solo componete per famiglia, mi spiace". La commessa del negozio di via Po, nel centro di Torino, sembra quasi dispiaciuta nel dividere marito e moglie e figli. Ma se fino a ieri nei negozi si chi ...

