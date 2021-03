Prandelli: 'Commisso e Barone soli in una città difficile. Futuro? Sono a disposizione' (Di sabato 6 marzo 2021) L'ennesimo spareggio. La Fiorentina, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, ospita il Parma. Vietato fallire. "Siamo pronti - dice Prandelli - e totalmente calati in questa realtà: dal punto di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 marzo 2021) L'ennesimo spareggio. La Fiorentina, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, ospita il Parma. Vietato fallire. "Siamo pronti - dice- e totalmente calati in questa realtà: dal punto di ...

