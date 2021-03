Parma, Lucarelli: « Mi sono legato alla città per senso di appartenenza» (Di sabato 6 marzo 2021) Alessandro Lucarelli, vice direttore sportivo del Parma, ha parlato al Corriere dello Sport: queste le sue dichiarazioni Alessandro Lucarelli, vice direttore sportivo del Parma, ha parlato al Corriere dello Sport del suo particolare record, che lo ha visto andare a segno con la stessa maglia (quella del Parma, appunto) in tutte le categorie tra Serie A e Serie D. Un primato condiviso con Lorenzo Pasciuti e Mario Alberto Santana. «Non mi sarei aspettato di condividere questo primato con Santana, anche perché chi ha vissuto questa situazione è stato costretto a ripartire dal basso. Certamente ci accomuna la forza di risalire e di scrivere nuovi capitoli della storia calcistica di due grandi club. Col Parma ho vissuto il fallimento mentre eravamo in A e ho scelto di restare con quella ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Alessandro, vice direttore sportivo del, ha parlato al Corriere dello Sport: queste le sue dichiarazioni Alessandro, vice direttore sportivo del, ha parlato al Corriere dello Sport del suo particolare record, che lo ha visto andare a segno con la stessa maglia (quella del, appunto) in tutte le categorie tra Serie A e Serie D. Un primato condiviso con Lorenzo Pasciuti e Mario Alberto Santana. «Non mi sarei aspettato di condividere questo primato con Santana, anche perché chi ha vissuto questa situazione è stato costretto a ripartire dal basso. Certamente ci accomuna la forza di risalire e di scrivere nuovi capitoli della storia calcistica di due grandi club. Colho vissuto il fallimento mentre eravamo in A e ho scelto di restare con quella ...

