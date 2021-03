Pagelle Juve Lazio | TOP e FLOP del match VOTI

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 marzo 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Morata, Rabiot: Kulusevski, Immobilentus: Szczesny 6.5; Cuadrado 6 (70? Arthur 6), Demiral 6.5, Alex Sandro 6.5, Bernardeschi 6.5; Danilo 6.5, Rabiot 7; Kulusevski 5.5 (90+2? Di Pardo SV), Ramsey 6 (70? McKennie 6), Chiesa 7 (81? Bonucci SV); Morata 7.5 (70? Ronaldo 6). All. Pirlo 7: Reina 5.5; Marusic 5,5 (81? Pereira A SV), Hoedt 5, Acerbi 6; Lulic 5.5 (55? Patric 5.5), Milinkovic 5.5, ...