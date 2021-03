Nonna terrorizzata dal Covid si getta sotto un treno in corsa: “Sentiva di avere un raffreddore in arrivo” (Di sabato 6 marzo 2021) Si chiamava Rosalind Weaver ed aveva il terrore di prendere il Covid e contagiare la propria famiglia. Per questo l’anziana signora ha deciso di farla finita gettandosi sotto un treno in corsa. Stando a quanto riportato da il Mirror, il treno che ha travolto la donna si trovava nei pressi di Ebley ed era diretto a Londra. Secondo il marito, Reginald, la moglie non aveva dato l’impressione di voler compiere un gesto simile: “Mi aveva detto che usciva a fare una passeggiata per schiarirsi le idee”, ha dichiarato per poi aggiungere “Ultimamente era molto preoccupata per la situazione e stressata. Sentiva che stava per raffreddarsi“. Tutta la famiglia è sconvolta, un gesto inaspettato quello di Rosalind anche perché arrivato proprio il giorno dopo la visita dei nipoti, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Si chiamava Rosalind Weaver ed aveva il terrore di prendere ile contagiare la propria famiglia. Per questo l’anziana signora ha deciso di farla finitandosiunin. Stando a quanto riportato da il Mirror, ilche ha travolto la donna si trovava nei pressi di Ebley ed era diretto a Londra. Secondo il marito, Reginald, la moglie non aveva dato l’impressione di voler compiere un gesto simile: “Mi aveva detto che usciva a fare una passeggiata per schiarirsi le idee”, ha dichiarato per poi aggiungere “Ultimamente era molto preoccupata per la situazione e stressata.che stava per raffreddarsi“. Tutta la famiglia è sconvolta, un gesto inaspettato quello di Rosalind anche perché arrivato proprio il giorno dopo la visita dei nipoti, con ...

