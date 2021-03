Lous and the Yakuza “fermata e strattonata dalla polizia” a Milano (Di sabato 6 marzo 2021) Lous and the Yakuza, la cantante belga di origini afferma di essere stata fermata dalla polizia aeroportuale di Milano per aver sbagliato percorso. La polizia l’ha “strattonata come una bambina e le ha urlato contro in italiano e insultata”, secondo la storia postata qualche ora fa sul suo profilo Instagram. “Mi hanno trattenuta per oltre 20 minuti non spiegandomi il perché, poi hanno capito che non potevano fermarmi perché conoscevo i miei diritti”, continua la cantante. “Per un attimo ho dimenticato di essere nera”, continua nella sua storia, con un tono ironico. La cantante ospite a Sanremo Pseudonimo di Marie-Pierra Kakoma, è una cantautrice e modella della Repubblica Democratica del Congo naturalizzata belga, è stata ospite di ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 marzo 2021)and the, la cantante belga di origini afferma di essere stataaeroportuale diper aver sbagliato percorso. Lal’ha “come una bambina e le ha urlato contro in italiano e insultata”, secondo la storia postata qualche ora fa sul suo profilo Instagram. “Mi hanno trattenuta per oltre 20 minuti non spiegandomi il perché, poi hanno capito che non potevano fermarmi perché conoscevo i miei diritti”, continua la cantante. “Per un attimo ho dimenticato di essere nera”, continua nella sua storia, con un tono ironico. La cantante ospite a Sanremo Pseudonimo di Marie-Pierra Kakoma, è una cantautrice e modella della Repubblica Democratica del Congo naturalizzata belga, è stata ospite di ...

