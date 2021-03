LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA | riescono a rientrare Van Aert e Pidcock!

(Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.15 16.02 Adesso è Tadej Pogacar a dettare il ritmo! 16.01 Prova a dare una riaccelerata Alaphilippe! Rispondono presenti gli altri. 15.59 Di forza Vansi è ricongiunto al drappello di testa. Anche Tom Pidcock riesce nell’inseguimento. 15.58 Sta persul gruppo al comando Van, si sfila invece Tom15.57 Penultimo segmento di sterrato: Colle Pinzuto. Pendenze che arrivano fino al 15%. 15.56 Brutta caduta per Quinn Simmons che è finito nell’erba! 15.55 Pidcock non sta dando neanche un cambio a Van: c’è ancora Egan Bernal al comando. 15.53 Una decina di secondi di ritardo dalla ...

giroditalia : Manca solo un giorno a Strade Bianche @eolo_it Segui il live a partire alle 08:00 sul nuovo sito:… - Eurosport_IT : Si alza il sipario sulla 15esima edizione della Strade Bianche ??????????? LIVE su - zazoomblog : LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA: nove uomini al comando - #Strade #Bianche #DIRETTA: #uomini - von_nishi : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche @eolo_it ?? Km 117 - San Martino in Grania ????? @LoicVliegen ?? 20' > Gruppo ?? 67 km ?? Live: https://… - David_GT_ : RT @giroditalia: #StradeBianche @eolo_it + @StradeBianche Women Elite EOLO = Perfect day ?? Follow live ?? -

Siena, 6 marzo 2021 - Segui con noi lo spettacolo della Strade Bianche, una delle gare per professionisti più affascinante, che si corre tutta nelle campagne della provincia di Siena, percorrendo lo s ...Vi raccontiamo in diretta il primo dei due giorni di test ufficiali della MotoGP prima del via al Mondiale 2021. Dalla pista di Losail, in Qatar, dove scatterà poi il campionato a fine marzo, le prest ...