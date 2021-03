L'ironia degli Autogol su Sanremo 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) L'irriverenza degli Autogol è sbarcata anche a Sanremo. Il trio di youtuber da milioni di seguaci, formato da Alessandro Iraci, Michele Negroni e Alessandro "Rollo" Trolli, sta prendendo di mira i protagonisti del Festival con un'incursione giornaliera su Rai Radio2 nel programma L'invasione degli Autogol, in cui intervistando gli ospiti musicali in un clima da pre-partita, proprio come piace a loro, tra gag e battute ad alto tasso di ironia. Ma chi sono i loro preferiti e soprattutto qual è il loro pronostico a poche ore dalla finale di Sanremo 2021? Ecco cos'hanno raccontato a Panorama.it in questo video esclusivo, in cui non mancano le loro iconiche parodie di Ibrahimovic, Morgan e Siniša Mihajlovi?. Leggi su panorama (Di sabato 6 marzo 2021) L'irriverenzaè sbarcata anche a. Il trio di youtuber da milioni di seguaci, formato da Alessandro Iraci, Michele Negroni e Alessandro "Rollo" Trolli, sta prendendo di mira i protagonisti del Festival con un'incursione giornaliera su Rai Radio2 nel programma L'invasione, in cui intervistando gli ospiti musicali in un clima da pre-partita, proprio come piace a loro, tra gag e battute ad alto tasso di. Ma chi sono i loro preferiti e soprattutto qual è il loro pronostico a poche ore dalla finale di? Ecco cos'hanno raccontato a Panorama.it in questo video esclusivo, in cui non mancano le loro iconiche parodie di Ibrahimovic, Morgan e Siniša Mihajlovi?.

