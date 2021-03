Le Sardine al Nazareno | Il Pd non esiste più

Leggi su agi

(Di sabato 6 marzo 2021) AGI - Quattro ore dentro al. Tanto è servito alleper rendersi conto della situazione in cui versa il Partito Democratico dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Il Pd nonpiù: è un arcipelago di correnti, lamentano gli esponenti del movimento nato in coincidenza con le regionali dell'anno scorso per fermare l'avanzata di Matteo Salvini nella 'democratica' Emilia-romagna. Ed è così - spiegano Mattia Santori, Jasmine Corallo e Lorenzo Donnoli - che lanceremo a breve una proposta, rivolta alle associazioni, agli enti e ai singoli, legati in qualche modo ai dem, per costruire un percorso, una 'Piazza Grande bis' all'esterno del Pd. Il riferimento è alla mozione congressuale di Nicola Zingaretti, appunto 'Piazza Grande', e al suo progetto di "aprire il partito" per un "campo largo di centro sinistra" che comprenda ...