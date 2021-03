Juve-Lazio 3-1, Rabiot e doppio Morata per rimonta bianconera (Di sabato 6 marzo 2021) La Juventus batte la Lazio 3-1 nell’anticipo serale della 26esima giornata e continua la rincorsa al secondo posto. I bianconeri aprono il match con una serie di errori che regalano fiducia ai biancocelesti e spianano la strada al vantaggio capitolino. Al 14? Kulusevski regala palla a Correa, che si invola e batte Szcz?sny senza problemi: 0-1. La Juve sbanda e rischia di subire il secondo gol in un paio di occasioni. I bianconeri si riorganizzano e cominciano a premere, reclamando anche un rigore per un netto fallo di mano di Hoedt: l’arbitro Massa lascia correre e il Var non interviene. Morata si fa vivo con un colpo di testa impreciso, ma è Rabiot a pareggiare al 38?. Il francese si inserisce da sinistra e da posizione defilata scarica una conclusione potente: Reina resta immobile, 1-1. In avvio di ... Leggi su funweek (Di sabato 6 marzo 2021) Lantus batte la3-1 nell’anticipo serale della 26esima giornata e continua la rincorsa al secondo posto. I bianconeri aprono il match con una serie di errori che regalano fiducia ai biancocelesti e spianano la strada al vantaggio capitolino. Al 14? Kulusevski regala palla a Correa, che si invola e batte Szcz?sny senza problemi: 0-1. Lasbanda e rischia di subire il secondo gol in un paio di occasioni. I bianconeri si riorganizzano e cominciano a premere, reclamando anche un rigore per un netto fallo di mano di Hoedt: l’arbitro Massa lascia correre e il Var non interviene.si fa vivo con un colpo di testa impreciso, ma èa pareggiare al 38?. Il francese si inserisce da sinistra e da posizione defilata scarica una conclusione potente: Reina resta immobile, 1-1. In avvio di ...

