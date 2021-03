Ilaria Capua alle donne | Entriamo nei network che contano

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 6 marzo 2021) Per, direttrice del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, la pandemia ha squarciato il velo su quanto c’è da fare per “salvare la nostra astronave”: abbracciare sul serio la via della sostenibilità, una maggiore diversità neidi potere, più coraggio nel rompere schemi ereditati dal passato. E nell’immediato, di fronte alla nuova ondata di contagi in arrivo in Italia, la forza per affrontare “insieme l’ultimo miglio” con un “confinamento stretto”. Perché “il vaccino sta arrivando” e le varianti “non devono terrorizzare”, ma ora è importante contenere le infezioni e “vaccinare tutte le persone più fragili entro l’estate”. Il suo ultimo libro - “Il viaggio segreto dei virus” (De Agostini) – è fresco di stampa: un invito “alla scoperta delle creature più piccole, dispettose e sorprendenti ...