Dardust super-ospite a Sanremo 2021: «Stasera porto sul palco la mia arte libera, sperimentale e visionaria» – La videointervista (Di sabato 6 marzo 2021) Dardust. Un nome che ai non addetti ai lavori potrebbe non dire molto, ma di fatto è il compositore, produttore, arrangiatore, pianista, factotum musicale tra i più ricercati e tra i più apprezzati nel panorama italiano. Solo in questa 71esima edizione del Festival di Sanremo cinque brani portano il suo tocco: Voce di Madame, La genesi del tuo colore di Irama e Amare de La Rappresentante di Lista, Glicine di Noemi e Quando trovo te di Francesco Renga. Ma nella finalissima del Festival, questa sera Dardust torna all’Ariston non come bussola sonora degli altri artisti in gara, ma in tutta la sua caleidoscopica sonorità. E ad accompagnarlo nel suo medley, in un viaggio a ritroso nel tempo, sul palco ci sarà La Giostra della Quintana, in quella che si prospetta essere una vera e propria commistione di suoni medievali ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021). Un nome che ai non addetti ai lavori potrebbe non dire molto, ma di fatto è il compositore, produttore, arrangiatore, pianista, factotum musicale tra i più ricercati e tra i più apprezzati nel panorama italiano. Solo in questa 71esima edizione del Festival dicinque brani portano il suo tocco: Voce di Madame, La genesi del tuo colore di Irama e Amare de La Rappresentante di Lista, Glicine di Noemi e Quando trovo te di Francesco Renga. Ma nella finalissima del Festival, questa seratorna all’Ariston non come bussola sonora degli altri artisti in gara, ma in tutta la sua caleidoscopica sonorità. E ad accompagnarlo nel suo medley, in un viaggio a ritroso nel tempo, sulci sarà La Giostra della Quintana, in quella che si prospetta essere una vera e propria commistione di suoni medievali ...

