Cagliari | Semplici verso la Sampdoria | ' Recuperiamo Rugani e Simeone'

Advertising

Calcio_Casteddu : ?? #Semplici vara la formazione anti Samp ?? Possibile qualche modifica rispetto al Bologna ? Ecco le scelte della re… - infoitsport : Serie A, la vigilia di Sampdoria - Cagliari e le parole del tecnico Semplici: 'Abbiamo riacceso la fiammella' - infoitsport : LIVE TMW - Cagliari, Semplici: 'Rugani e Simeone ci saranno, la Samp è un modello da seguire' - infoitsport : Cagliari, Semplici: 'Sottil tornerà a disposizione tra 10 giorni. Domani tornerà Lykogiannis' - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: ?? | VIGILIA #Semplici: 'A Genova con fiducia' ??: -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

- Ospite domani a Genova della Sampdoria , ildi Leonardocerca la terza vittoria di fila. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: " Rugani e Simeone hanno recuperato e si sono allenati con noi, mentre Sottil ha ...ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani tra Sampdoria e: ci sono Rugani e ...CAGLIARI - A Marassi domani pomeriggio il Cagliari farà visita alla Sampdoria, e Leonardon Semplici ha esordito così in conferenza stampa: "Rugani e Simeone hanno recuperato e si sono allenati con noi ...Il Cagliari si presenta a Genova, senza quattro titolari: Daniele Rugani, Giovanni Simeone, Marko Rog e Riccardo Sottil. In porta, Alessio Cragno; al centro della difesa, Semplici si affida a Diego ...