Sanremo 2021, duro sfogo di Bugo: "Mi sono rotto" (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la squalifica dello scorso anno, Bugo è salito sul palco del Festival di Sanremo 2021 per prendersi la sua rivincita. Ciò che è accaduto con Morgan, però, non è ancora stato dimenticato del tutto dal pubblico della kermesse, dagli utenti del web e dalla stampa. E il cantante ha dimostrato di non apprezzare più battute e ironia. Lo ha fatto rilasciando un durissimo comunicato, in cui fa capire quanto la sua pazienza sia arrivata al limite. In maniera molto chiara, ha affermato di non voler essere più collegato solo all'episodio che, insieme all'ex amico Morgan, lo ha visto protagonista lo scorso anno al Festival di Sanremo. Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c'entra con la musica e non ho ...

