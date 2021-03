Sanremo 2021: Achille Lauro, bacio con Boss Doms e duetto con Fiorello (Di venerdì 5 marzo 2021) Achille Lauro e il quarto quadro a Sanremo 2021. Prima il bacio con Boss Doms, lo storico chitarrista con cui il cantante celebra un nuovo matrimonio sul palco dell’Ariston prima di interpretare Me ne frego. Poi, il duetto con un irriconoscibile Fiorello per Rolls Royce. Fiorello, con una corona di spine, chiude il segmento con qualche problema: “Non posso parlare, non riesco a muovermi. Sono una parte del quadro di Achille Lauro…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021)e il quarto quadro a. Prima ilcon, lo storico chitarrista con cui il cantante celebra un nuovo matrimonio sul palco dell’Ariston prima di interpretare Me ne frego. Poi, ilcon un irriconoscibileper Rolls Royce., con una corona di spine, chiude il segmento con qualche problema: “Non posso parlare, non riesco a muovermi. Sono una parte del quadro di…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

