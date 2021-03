Napoli | l’Anm ripristina l’attività di controllo sugli autobus

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’assessore comunale al Trasporto pubblico, Marco Gaudini insieme con il direttore generale di Anm, Francesco Mascolo hannoto il servizio disui bus delnel rispetto deldei titoli di viaggio e sull’adozione delle misure anticovid. Dal 1 marzo è infatti statoto il servizio di controlleria per le linee su gomma in cui sono impiegati 120 addetti che, oltre a verificare che gli utenti siano muniti del ticket di viaggio, devono anche assicurarsi che sui bus siano rispettate le normative contro la diffusione del coronavirus a cominciare dall’uso da parte di tutti della mascherina. “E’ un servizio importante soprattutto in questo momento – ha detto Gaudini, come riportato da Cronache della Campania – che ...