Letizia di Spagna osa con la gonna in pelle nera e sfida Meghan Markle (Di venerdì 5 marzo 2021) Letizia di Spagna conclude gli impegni della settimana presentandosi con un look potente in pelle all’evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale delle malattie rare presso la Fondazione Mutua Madrileña. Quello di Letizia è senza dubbio l’outfit più riuscito degli ultimi sette giorni, dopo che ha sfoggiato la sua infallibile maxi gonna a pieghe dorata e i nuovi e splendidi orecchini a forma di stringhe di scarpa per i National Sports Awards 2018 e dopo aver riciclato per la quarta volta il tailleur pantaloni rosa, di cui possiedono una versione simile anche Kate Middleton e Victoria di Svezia, per le udienze a Palazzo Zarzuela. Per quest’ultimo evento in agenda, dunque la moglie di Felipe supera se stessa con un look decisamente rock, ma altamente femminile che sfida, o ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021)diconclude gli impegni della settimana presentandosi con un look potente inall’evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale delle malattie rare presso la Fondazione Mutua Madrileña. Quello diè senza dubbio l’outfit più riuscito degli ultimi sette giorni, dopo che ha sfoggiato la sua infallibile maxia pieghe dorata e i nuovi e splendidi orecchini a forma di stringhe di scarpa per i National Sports Awards 2018 e dopo aver riciclato per la quarta volta il tailleur pantaloni rosa, di cui possiedono una versione simile anche Kate Middleton e Victoria di Svezia, per le udienze a Palazzo Zarzuela. Per quest’ultimo evento in agenda, dunque la moglie di Felipe supera se stessa con un look decisamente rock, ma altamente femminile che, o ...

