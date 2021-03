L’effetto Conte sul M5s può essere salvifico. Non serve rifondare ma mediare tra le anime (Di venerdì 5 marzo 2021) Come era stato già preannunciato da precedenti sondaggi “L’effetto Conte” sul M5S si confermerebbe considerevole e, a questo punto di crisi galoppante ed apparentemente irreversibile, anche salvifico purché, a mio modesto parere, l’obiettivo sia quello ragionevole ed urgente di sciogliere i nodi inestricabili e autodistruttivi della burocrazia grillina senza svilire o peggio annientare con una sorta di damnatio memoriae i valori fondanti del Movimento. Secondo i dati Swg per La7, il M5S guidato da Conte guadagna il 6,2% e si attesta al 22% e cioè ad un soffio dalla Lega al 22,3%, sorpassando FdI al 17% ed attraendo voti prevalentemente dal Pd che si fermerebbe al 14,2% ma anche dagli indecisi che si ridurrebbero drasticamente dal 41% (o al 39,2% per l’istituto Ixé) al 35%. Sul forte appeal di Conte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Come era stato già preannunciato da precedenti sondaggi “” sul M5S si confermerebbe considerevole e, a questo punto di crisi galoppante ed apparentemente irreversibile, anchepurché, a mio modesto parere, l’obiettivo sia quello ragionevole ed urgente di sciogliere i nodi inestricabili e autodistruttivi della burocrazia grillina senza svilire o peggio annientare con una sorta di damnatio memoriae i valori fondanti del Movimento. Secondo i dati Swg per La7, il M5S guidato daguadagna il 6,2% e si attesta al 22% e cioè ad un soffio dalla Lega al 22,3%, sorpassando FdI al 17% ed attraendo voti prevalentemente dal Pd che si fermerebbe al 14,2% ma anche dagli indecisi che si ridurrebbero drasticamente dal 41% (o al 39,2% per l’istituto Ixé) al 35%. Sul forte appeal di...

