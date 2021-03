La Calabria per la sesta settimana consecutiva in fascia gialla: casi in diminuzione, i numeri smentiscono Spirlì (Di venerdì 5 marzo 2021) La Regione Calabria continua a fare figuracce a causa di un governatore facente funzioni che sembra vivere in un’altra realtà. Il Governo Draghi ha appena rinviato le elezioni regionali calabresi per la seconda volta. Si andrà alle urne in autunno. Una vera sfortuna per i calabresi che rimangono amministrati da Nino Spirlì, una versione piuttosto colorita della Lega! Spirlì continua a spargere allarmismo, annuncia il passaggio in zona arancione, descrive la situazione come catastrofica. Vuole chiudere le scuole e lo ripete mattina, pomeriggio e sera. Ma sulla base di quali numeri??? La Calabria resta in zona gialla, per la sesta settimana consecutiva. La realtà non è affatto drammatica come viene dipinta da Spirlì. ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 5 marzo 2021) La Regionecontinua a fare figuracce a causa di un governatore facente funzioni che sembra vivere in un’altra realtà. Il Governo Draghi ha appena rinviato le elezioni regionali calabresi per la seconda volta. Si andrà alle urne in autunno. Una vera sfortuna per i calabresi che rimangono amministrati da Nino, una versione piuttosto colorita della Lega!continua a spargere allarmismo, annuncia il passaggio in zona arancione, descrive la situazione come catastrofica. Vuole chiudere le scuole e lo ripete mattina, pomeriggio e sera. Ma sulla base di quali??? Laresta in zona, per la. La realtà non è affatto drammatica come viene dipinta da. ...

