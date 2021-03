I 5 più grandi successi di Mahmood | da Uramaki a Inuyasha

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021) Quali sono i 5 piùdi? Parliamo di un artista versatile che non possiamo assolutamente circoscrivere ai soli ambienti del rap e dell’r’n’b. Alessandro Mahmoud – questo il suo nome di battesimo – vince nel flow, nel canto e nella scelta dei generi. È capace, e lo ha dimostrato, di muoversi tra una cover di The Sound Of Silence di Simon & Garfunkel agli appelli disperati di Soldi, ma anche di farsi valere come autore come nel caso di Andromeda di Elodie.(2018)entra di diritto tra i piùdi. Il brano è il primo estratto dall’unico EP in studio Gioventù Bruciata (2018) ed è il vincitore del concorso web Italian Music Festival. ...