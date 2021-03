Crescono i contagi ma la Liguria per ora resta gialla (Di venerdì 5 marzo 2021) Effetto vaccini: casi in calo tra gli anziani, in rialzo tra i giovani. L'appello di Toti: “Siamo in piena pandemia e serve responsabilità” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 5 marzo 2021) Effetto vaccini: casi in calo tra gli anziani, in rialzo tra i giovani. L'appello di Toti: “Siamo in piena pandemia e serve responsabilità”

