Covid | affitto non pagato in lockdown | inadempimento non grave

(Di venerdì 5 marzo 2021) Non sono certamente rari i casi dinondurante i mesi dicausati dalla pandemia di. Ma quali sono le conseguenze? Data l’emergenza sanitaria in atto e le misure stringenti di quarantena obbligatoria estese a tutto il territorio nazionale, in quali casi questo è da considerarsi une dunque motivo di risoluzione del contratto? In tutta risposta, il 15 dicembre 2020 il Tribunale ordinario della Spezia ha reso nota la sentenza numero 617, in cui la controversia affrontata riguarda proprio l’inadempienza del conduttore, in relazione al mancato pagamento di tre canoni periodici durante i mesi di, e la possibilità di risoluzione del contratto come conseguenza ad un...