CorSport: può Insigne tornare capitano di una squadra che ha definito ‘di merda’? (Di venerdì 5 marzo 2021) Sul Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto stigmatizza il comportamento di Lorenzo Insigne, che dopo il pareggio con il Sassuolo se l’è presa con la squadra. Scrive: potremmo perdonare senza problemi la sua intemperanza, ma bisogna farsi una domanda. “Interrogarsi su cosa sia un capitano. Che capitano vogliamo per noi, alla guida di una squadra, di una famiglia, di un condominio, di un giornale o di una nazione?”. Se si fa passare in cavalleria l’espressione usata da Insigne verso i suoi compagni, continua, “sei nella terra del non ritorno. Domanda: puoi tornare domani o domenica capitano di una squadra che hai appena definito ‘di merda’?”. Va bene comprenderlo, ma non si può assolverlo, dice. “Possiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Sul Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto stigmatizza il comportamento di Lorenzo, che dopo il pareggio con il Sassuolo se l’è presa con la. Scrive: potremmo perdonare senza problemi la sua intemperanza, ma bisogna farsi una domanda. “Interrogarsi su cosa sia un. Chevogliamo per noi, alla guida di una, di una famiglia, di un condominio, di un giornale o di una nazione?”. Se si fa passare in cavalleria l’espressione usata daverso i suoi compagni, continua, “sei nella terra del non ritorno. Domanda: puoidomani o domenicadi unache hai appena‘di?”. Va bene comprenderlo, ma non si può assolverlo, dice. “Possiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : CorSport può Corsport - 'Filippi punta sulla vecchia guardia' ' Non si può parlare di nuovo allenatore o di metodi diversi ', per questo motivo è probabile che il tecnico si affidi alla vecchia guardia, ai più esperti: De Rose, Crivello e Marconi sono sicuri ...

Corsport: Osimhen potrebbe essere assente per 4 settimane Le precauzioni basilari infatti, riporta il quotidiano sportivo, prevedono in questi casi un riposo che può andare da una a quattro settimane

