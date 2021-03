Ancora favoriti Fedez - Michielin (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francescacome i grandialla vittoria finale del 71° Festival di ...

TironeDavi : @ZZiliani Guarda Paolo da tifoso del Toro spero di sì!! Ma ho i miei dubbi!! E’ ancora lunga, la Juve e’ potenzialm… - Gianlu_21 : Colapesce Di Martino sono come Ultimo, favoriti ancora prima di iniziare e sarà un grande Emily secondo me #Sanremo2021 - MissSimo12 : Ancora non capisco perché danno i colapesce e dimartino per favoriti ??????? #Sanremo2021 - infoitcultura : Sanremo 2021: Fedez e Michielin ancora favoriti. Sale Ermal Meta, Noemi perde quota - L_DiVaio : RT @riviera24: Sanremo 2021: Fedez e Michielin ancora favoriti. Sale Ermal Meta, Noemi perde quota -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora favoriti Ancora favoriti Fedez - Michielin Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo tallonati da Annalisa, Ermal Meta e Irama. In grande ascesa Malika Ayane, alla pari con Peyote.

Annalisa spiazza ancora tutti all'Ariston: è una tigre nera super sexy Annalisa per il Festiva di Sanremo sceglie ancora un mini abito nero. Questa volta è piano di frange e brillantini, spettacolare Lei è tra i grandi favoriti sul palco dell'Ariston per la vittoria del 71esimo Festival di Sanremo. Ad incalzarla ...

