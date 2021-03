Team Rosberg e il DTM | un amore che continua

Ultime Notizie dalla rete : Team Rosberg

F1inGenerale

Sul fronte piloti Nico Müller correrà per ilassieme a Dev Gore . ROWE eHRT allungano la griglia del DTM ROWE Racing è campione in carica della 24 Ore di Spa e della 24 Ore del ...... diventato famoso nelle ultime settimane per aver accompagnato l'avventura delinglese nell'... mentre la scuderia ha portato a casa gli ultimi 7 titoli piloti (c'è anche quello di Niconel ...Dieci anni dopo l’apparizione della primissima Renault RS01 1.5 sovralimentata, i motori turbo hanno raggiunto prestazioni monstre, e i 1000 Cv non sono più un sogno. La ...Succose novità sulla griglia di partenza del DTM. Come vi avevamo anticipato, ROWE Racing allestirà ben due BMW M6 GT3 per la stagione 2021, emulata anche dal Team HRT che, al contrario, adotterà due ...