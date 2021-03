San Raffaele | post trattamento Covid con L-Arginina e vitamina C Liposomiale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – Dall’inizio della pandemia da-19 in Italia risultano guarite oltre 1.600.000 persone, che, dopo aver affrontato la patologia con sintomi piu’ o meno gravi, si sono negativizzate. Un’ottima notizia che, tuttavia, si collega a un’altra dai contorni ancora da definire: l’incidenza sempre piu’ elevata di persone colpite dalla cosi’ detta “sindrome”. La sindromeconsiste in una serie di problemi fisici e psichici che colpiscono tra il 50 e l’80% di coloro che sono usciti dall’infezione, indipendentemente dal livello di gravita’ con cui ne siano stati colpiti. I sintomi piu’ comuni che la caratterizzano sono: stanchezza cronica, dolori muscolari, difficolta’ respiratorie, problemi cardiaci. Tutte problematiche che in molti casi rimangono per diversi mesi dopo la guarigione ...