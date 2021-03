"Non ho avuto la fortuna di fare l'esperienza col barcone". Meta imbarazza con una gaffe - (Di giovedì 4 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Uno scivolone imbarazzante per il cantante Ermal Meta che ha fatto dell'ironia di dubbio gusto sugli immigrati imbarcati sui gommoni "Non ho avuto la fortuna di fare l'esperienza col barcone". E in studio cala il gelo. Una sortita di dubbio gusto quella del cantante Ermal Meta che, nel corso di un intervento al programma televisivo Oggi è un altro giorno, condotto dalla giornalista e presentatrice Serena Bortone, ha ironizzato con troppa leggerezza sul problema dell'immigrazione clandestina. In collegamento da Sanremo, dove partecipa alla settantunesima edizione del Festival con il brano Un milione di cose da dirti, Ermal Meta ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Rai1 l'emozione di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Uno scivolonente per il cantante Ermalche ha fatto dell'ironia di dubbio gusto sugli immigrati imbarcati sui gommoni "Non holadil'col". E in studio cala il gelo. Una sortita di dubbio gusto quella del cantante Ermalche, nel corso di un intervento al programma televisivo Oggi è un altro giorno, condotto dalla giornalista e presentatrice Serena Bortone, ha ironizzato con troppa leggerezza sul problema dell'immigrazione clandestina. In collegamento da Sanremo, dove partecipa alla settantunesima edizione del Festival con il brano Un milione di cose da dirti, Ermalha raccontato ai microfoni della trasmissione di Rai1 l'emozione di ...

