L’Oréal | al via in 45 paesi e in 8 lingue sito ‘Dentro i nostri prodotti’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – L'Oréal reitera il suo impegno verso la trasparenza attraverso il sito internet "Dentro i nostri prodotti". Lanciato a marzo 2019, il sito risponde alle domande del pubblico relative agli ingredienti impiegati nelle formule e alla composizione dei prodotti. La piattaforma, come ricordato nel corso del 'Transparency Summit' del gruppo, accoglie una lista di circa 1.000 ingredienti ed è ora disponibile in 45 paesi in otto lingue. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

