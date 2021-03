LIVE Sci di fondo, Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: tra poco il via alla 4×5 (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:05 Dieci minuti all’inizio della Staffetta. 13:00 Queste le prime frazioni importanti: Svezia con Jonna Sundling, Norvegia con Tiril Udnes Weng, Germania con Laura Gimmler, Russia con Yana Kirpichenko, Stati Uniti con Hailey Swirbul, Finlandia con Jasmi Joensuu, Svizzera con Laurien Van der Graaff, Repubblica Ceca con Katerina Razymova. 12:55 Ricordiamo la struttura di questa Staffetta: le prime due frazioni a tecnica classica, le seconde due a tecnica libera. E molto probabilmente sarà la terza a dire molto dell’esito finale, vista anche la scelta della Norvegia di piazzarvi Therese Johaug, lasciando il finale a Helene Marie Fossesholm. 12:50 Si ritorna in scena in terra tedesca, nella competizione che la Norvegia ha vinto quattro volte in successione prima del ribaltone ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:05 Dieci minuti all’inizio della. 13:00 Queste le prime frazioni importanti: Svezia con Jonna Sundling, Norvegia con Tiril Udnes Weng, Germania con Laura Gimmler, Russia con Yana Kirpichenko, Stati Uniti con Hailey Swirbul, Finlandia con Jasmi Joensuu, Svizzera con Laurien Van der Graaff, Repubblica Ceca con Katerina Razymova. 12:55 Ricordiamo la struttura di questa: le prime due frazioni a tecnica classica, le seconde due a tecnica libera. E molto probabilmente sarà la terza a dire molto dell’esito finale, vista anche la scelta della Norvegia di piazzarvi Therese Johaug, lasciando il finale a Helene Marie Fossesholm. 12:50 Si ritorna in scena in terra tedesca, nella competizione che la Norvegia ha vinto quattro volte in successione prima del ribaltone ...

