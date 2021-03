Grande Fratello VIP 5, parla l’ex compagno di Tommaso Zorzi e commenta la sua vittoria (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo la vittoria del GF VIP 5 da parte di Tomaso Zorzi sono arrivate anche i commenti di Manuel Zardetto, suo ex compagno da poco tornato single ed eletto in passato “papà più bello d’Italia”. Nel corso di una recente intervista, il ragazzo rivela di essere ancora in cerca del vero amore. Il 34enne ha descritto le caratteristiche del suo uomo ideale, ma ha anche fatto cenno alla sua relazione con Tommaso Zorzi. Non si è di certo risparmiato, infatti ha dichiarato di aver fatto il tifo per Dayane Mello e ha usato anche parole molto forti sul personaggio mostrato da Tommaso al Grande Fratello VIP 5. Manuel Zardetto e l’omofobia Manuel Zardetto ha parlato della sua relazione con Tommaso Zorzi, il ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo ladel GF VIP 5 da parte di Tomasosono arrivate anche i commenti di Manuel Zardetto, suo exda poco tornato single ed eletto in passato “papà più bello d’Italia”. Nel corso di una recente intervista, il ragazzo rivela di essere ancora in cerca del vero amore. Il 34enne ha descritto le caratteristiche del suo uomo ideale, ma ha anche fatto cenno alla sua relazione con. Non si è di certo risparmiato, infatti ha dichiarato di aver fatto il tifo per Dayane Mello e ha usato anche parole molto forti sul personaggio mostrato daalVIP 5. Manuel Zardetto e l’omofobia Manuel Zardetto hato della sua relazione con, il ...

