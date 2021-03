Fiorello: sui vaccini mi aspettavo di più. E scherza sul palloncino hot: una cosa tremenda… (Di giovedì 4 marzo 2021) Fiorello parla anche di vaccini su radio Rai 1 e dice: “Mi ero immaginato una campagna di vaccinazione come quella del film Virus con Dustin Hoffman. So che non è un film ma, mi domando, se forse non ci si poteva organizzare un po’ prima e un po’ meglio“. E aggiunge che la situazione complessa che il Paese sta vivendo “si avverte ovunque e in particolar modo qua a Sanremo”. Fiorello scherza sull’incidente del palloncino hot Rosario Fiorello già ieri in conferenza stampa aveva parlato del dramma degli adolescenti cui il virus ha tolto la socialità e la scuola. E’ poi tornato anche sul tema dei palloncini in platea di ieri sera, con l’incidente di un palloncino hot a forma fallica la cui foto è rimbalzata per tutta la sera sui social: “Che cosa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021)parla anche disu radio Rai 1 e dice: “Mi ero immaginato una campagna di vaccinazione come quella del film Virus con Dustin Hoffman. So che non è un film ma, mi domando, se forse non ci si poteva organizzare un po’ prima e un po’ meglio“. E aggiunge che la situazione complessa che il Paese sta vivendo “si avverte ovunque e in particolar modo qua a Sanremo”.sull’incidente delhot Rosariogià ieri in conferenza stampa aveva parlato del dramma degli adolescenti cui il virus ha tolto la socialità e la scuola. E’ poi tornato anche sul tema dei palloncini in platea di ieri sera, con l’incidente di unhot a forma fallica la cui foto è rimbalzata per tutta la sera sui social: “Che...

