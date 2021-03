Crisanti, Amazon meglio del generale Figliuolo per distribuire i vaccini. Poi si pente e ritratta tutto (Di giovedì 4 marzo 2021) Andrea Crisanti torna sui suoi passi dopo la gaffe sul generale Figliuolo. Non è la prima volta che il virologo Crisanti commette un passo falso, forse per l’eccessiva loquacità. La prima volta fu quando disse che non si sarebbe vaccinato perché sui vaccini in fabbricazione mancavano ancora troppi dati. Crisanti: sui vaccini meglio consultare Amazon Adesso ha dato suggerimenti azzardati al generale Figliuolo sulla distribuzione dei vaccini. Ecco la sua dichiarazione di ieri che ha suscitato non poche critiche: “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione dei vaccini anti-Covid “doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Andreatorna sui suoi passi dopo la gaffe sul. Non è la prima volta che il virologocommette un passo falso, forse per l’eccessiva loquacità. La prima volta fu quando disse che non si sarebbe vaccinato perché suiin fabbricazione mancavano ancora troppi dati.: suiconsultareAdesso ha dato suggerimenti azzardati alsulla distribuzione dei. Ecco la sua dichiarazione di ieri che ha suscitato non poche critiche: “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione deianti-Covid “doveva consultare quelli di. Non lo avevo detto a ...

