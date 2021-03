Calcio: Roma, Ibanez rinnova fino al 2025 (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - Il difensore della Roma Roger Ibanez prolunga il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare che Roger Ibanez ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Il difensore brasiliano è arrivato in giallorosso dall'Atalanta nel gennaio del 2020 e finora ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Roma". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021), 4 mar. - (Adnkronos) - Il difensore dellaRogerprolunga il suo contrattoal 30 giugno. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "L'ASè lieta di annunciare che Rogerhato il proprio contratto con il Clubal 30 giugno. Il difensore brasiliano è arrivato in giallorosso dall'Atalanta nel gennaio del 2020 era ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della".

