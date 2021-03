Bianchi | “La DaD ci sarà anche dopo il covid per costruire una scuola nuova”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Intervista del Ministro dell'Istruzione Patriziosu La Stampa in cui affronta i principali temi che riguardano la: in particolare modo il Ministro si sofferma sull'emergenzae sulla didattica a distanza. L'articolo .

borrillo62 : RT @christianrocca: Il ministro Bianchi spiega che sta lavorando per migliorare la didattica a distanza - christianrocca : Il ministro Bianchi spiega che sta lavorando per migliorare la didattica a distanza - MBoldoni : RT @f_smorgoni: Bianchi: 'dad anche dopo il covid'. Cacciatelo a pedate prima che sia troppo tardi. - ThePRagno88 : RT @f_smorgoni: Bianchi: 'dad anche dopo il covid'. Cacciatelo a pedate prima che sia troppo tardi. - CentiTiberio : RT @ADeborahF: Il ministro della istruzione Bianchi propone la DAD pure dopo il #Covid ?????? Ma Salvini ora griderà allo scandalo? Parlerà di… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi DaD

... guardando anche oltre l'emergenza, considerando lanon come ripiego ma come integrazione e arricchimento per costruire una scuola nuova', ha illustrato. sim/samScuola chiusa. Anche se il neo ministro dell'Istruzione Patrizioparla dida attivare 'solo in situazioni estreme' , se il virus incalza e le regioni diventano rosse o arancioni scure, chiudono le città e chiudono la scuole, c'è poco da fare. La ...Rossano Sasso sulla chiusura della scuola: "Non abbiamo l'arroganza di dire che le nostre scuole siano al riparo dai contagi" ...ROMA A due settimane dall’insediamento, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta affrontando ... Gli studenti non ne possono più della dad. «Stiamo lavorando al suo miglioramento ...