Anna Tatangelo, dopo Gigi d’Alessio è innamorata di una donna? La sua risposta (Di giovedì 4 marzo 2021) Anna Tatangelo sembra essere più in forma che mai. La cantante campana si sta godendo il successo del suo ultimo singolo, il pezzo rap Fra me e te, nel quale duetta con Gemitaiz. La settimana scorsa, chiamata da Milly Carlucci, ha partecipato alla finale del Cantante Mascherato duettando con uno dei personaggi in gara, il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 marzo 2021)sembra essere più in forma che mai. La cantante campana si sta godendo il successo del suo ultimo singolo, il pezzo rap Fra me e te, nel quale duetta con Gemitaiz. La settimana scorsa, chiamata da Milly Carlucci, ha partecipato alla finale del Cantante Mascherato duettando con uno dei personaggi in gara, il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

420donghyucks : comprando il bbl di mark solo per fargli ascoltare il mondo è mio di gigi d'alessio e anna tatangelo - AntonellaQuarto : RT @sononerahogws: io non dimentico sanremo 2011 con anna tatangelo che mi fa sognare cantando bastardo - AntonellaQuarto : RT @cmqpiena: Questo festival senza Anna Tatangelo in gara è un po’ vuoto comunque - AntonellaQuarto : RT @justinsacute: A questo sanremo manca proprio Anna Tatangelo. #Sanremo2021 - AntonellaQuarto : RT @literalbepi: io in lacrimoni LACRIMONI soprattutto considerando che si specula sia stata pensata sull'estensione e sul timbro vocale di… -