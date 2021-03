Verdi: Muroni, 'nasce nuova componente gruppo Misto alla Camera' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Oggi esco da LeU ed entro nel gruppo Misto. Ritengo fondamentale un presidio ecologista in Parlamento, un luogo di elaborazione, azione legislativa e proposte concrete, uno spazio Verde come in Europa e come deve accadere in Italia #TransizioneEcologica". Lo scrive su Twitter la deputata Rossella Muroni. "Con i colleghi @lofioramonti e @FusacchiA e con chi condividerà il nostro progetto in questa nuova componente ecologista del gruppo Misto vogliamo incalzare il governo sui temi dell'ambiente e della cultura", aggiunge Muroni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Oggi esco da LeU ed entro nel. Ritengo fondamentale un presidio ecologista in Parlamento, un luogo di elaborazione, azione legislativa e proposte concrete, uno spazio Verde come in Europa e come deve accadere in Italia #TransizioneEcologica". Lo scrive su Twitter la deputata Rossella. "Con i colleghi @lofioramonti e @FusacchiA e con chi condividerà il nostro progetto in questaecologista delvogliamo incalzare il governo sui temi dell'ambiente e della cultura", aggiunge

Ultime Notizie dalla rete : Verdi Muroni Muroni annuncia: lascio Leu e rifondo i Verdi in Parlamento Secondo Muroni in Italia i Verdi stentano "perché siamo un Paese che è sempre in ritardo rispetto alle trasformazioni sociali. Non dobbiamo mai dimenticare il contesto nel quale operiamo, per anni ...

La transizione ecologica non è politicamente neutra: le città siano al centro ...- con qualche importante eccezione di alcune esponenti politiche donne come Rossella Muroni, Chiara ... E per farlo, per rendere gli investimenti verdi socialmente sostenibili serve indirizzarli ...

