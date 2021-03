Strage nel carcere di Modena, la Procura chiede di archiviare l'inchiesta (Di mercoledì 3 marzo 2021) A quasi un anno dai tragici fatti dell'8 marzo 2020, la Procura della Repubblica di Modena ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla Strage nel carcere di Sant'Anna. Una decisione destinata a ... Leggi su modenatoday (Di mercoledì 3 marzo 2021) A quasi un anno dai tragici fatti dell'8 marzo 2020, ladella Repubblica diha chiesto l'archiviazione dell'sullaneldi Sant'Anna. Una decisione destinata a ...

Rivolta in carcere a Modena: la Procura chiede l'archiviazione ... 40enne deceduto dopo il trasferimento nel carcere di Ascoli Piceno, in merito alla quale cinque ... Dopo la richiesta di archiviazione il comitato 'Verità e giustizia per la strage di Sant'Anna' - ...

Strage nel carcere di Modena, la Procura chiede di archiviare l'inchiesta ModenaToday Corleone, un rogo e la speranza di rinascita Nel paese alle porte di Palermo, che ha dato i natali a numerosi esponenti di Cosa Nostra, un attentato incendiario ha distrutto il portone di una chiesa nel giorno della festa del patrono san Leoluca ...

Rivolta in carcere a Modena: la Procura chiede l’archiviazione La Procura di Modena ha chiesto l’archiviazione per le morti di otto dei nove detenuti avvenute a marzo dell’anno scorso durante la rivolta dentro la casa circondariale di Sant’Anna. Secondo la magist ...

