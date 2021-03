Sanremo: Irama,'grato di restare in gara, ma triste per non potermi esibire' (2) (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - L'outfit e il contesto delle prove, in cui il pubblico vedrà esibirsi stasera l'artista, è molto diverso da quello che era in programma. "Sarà tutto diverso, c'erano grandi cose in programma, non sarà un look da gara -spiega Filippo- Erano le prove, quelle che si fanno quando fai un check. L'intento di fare una prova non è l'intento che hai nell'esibirti, la prova fai per verificare che tutto sia a posto". Irama ha anche un altro rimpianto, quello che riguarda la serata dei duetti, dove porta 'Cyrano' di Francesco Guccini. "Un altro grande dispiacere è che c'era la voce inedita nell'intro della voce di Francesco Guccini -dice Filippo- quindi per me sarebbe stato ancora più emozionante esibirmi dal vivo con una cosa così importante, dato che non ho mai nascosto di averlo sempre stimato". (di Ilaria Floris) Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - L'outfit e il contesto delle prove, in cui il pubblico vedrà esibirsi stasera l'artista, è molto diverso da quello che era in programma. "Sarà tutto diverso, c'erano grandi cose in programma, non sarà un look da-spiega Filippo- Erano le prove, quelle che si fanno quando fai un check. L'intento di fare una prova non è l'intento che hai nell'esibirti, la prova fai per verificare che tutto sia a posto".ha anche un altro rimpianto, quello che riguarda la serata dei duetti, dove porta 'Cyrano' di Francesco Guccini. "Un altro grande dispiacere è che c'era la voce inedita nell'intro della voce di Francesco Guccini -dice Filippo- quindi per me sarebbe stato ancora più emozionante esibirmi dal vivo con una cosa così importante, dato che non ho mai nascosto di averlo sempre stimato". (di Ilaria Floris)

fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - Raiofficialnews : #Sanremo2021, @noemiofficial al posto di @IRAMAPLUME nella prima serata del Festival?? - IlContiAndrea : A FqMagazine una fonte vicina a #Irama conferma: 'Al 90% eliminato, stiamo predisponendo il suo rientro a Milano'.… - barinewstv : Sanremo: Irama rimane in gara - prinxesschia : RT @HuertDeAuteuil: A noi veri fan del festival non ci fregate, a Sanremo 2015 avete intervistato l’astronauta Samantha Cristoforetti in or… -