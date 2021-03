Sanremo | Consumerismo chiede ad Agcom e Rai di vigilare su televoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Massima vigilanza suldiper evitare anomalie e alterazioni che, attraverso le nuove tecnologie ‘bot' danneggerebbero chi da casa spende soldi per esprimere le proprie preferenze sugli artisti in gara. Arlo èNo Profit, associazione dei consumatori che si rivolge all'Autorità per le comunicazioni e alla Rai. Il regolamento di2021 prevede, con riferimento al, il divieto di “esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi analoghi. L'inosservanza del predetto divieto comporterà comunque l'immediato annullamento delle votazioni così effettuate ed eventualmente l'esclusione dalla ...