Sanremo 2021: Fedez in Preda all’Ansia, Lacrime Dopo l’Esibizione! (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per Federico Lucia, in arte Fedez, è stata la prima esibizione quella al Festival di Sanremo 2021. L’artista era molto teso, tanto da aver indossato due particolari braccialetti “anti-stress” durante la performance che, però, non gli hanno fatto trattenere le Lacrime. Scopriamo insieme i dettagli! La prima serata del Festival di Sanremo, rimarrà tra i ricordi di molti, anche per le Lacrime versate da Fedez. Il rapper infatti, al termine della sua esibizione con Francesca Michielin, non è riuscito a trattenere l’emozione. I due artisti, i quali hanno cantato il brano inedito “Chiamami per nome”, si sono presentati sul palco dell’Ariston con un nastro di raso bianco, per simboleggiare il distanziamento sociale. Appena terminata la performance però, ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per Federico Lucia, in arte, è stata la prima esibizione quella al Festival di. L’artista era molto teso, tanto da aver indossato due particolari braccialetti “anti-stress” durante la performance che, però, non gli hanno fatto trattenere le. Scopriamo insieme i dettagli! La prima serata del Festival di, rimarrà tra i ricordi di molti, anche per leversate da. Il rapper infatti, al termine della sua esibizione con Francesca Michielin, non è riuscito a trattenere l’emozione. I due artisti, i quali hanno cantato il brano inedito “Chiamami per nome”, si sono presentati sul palco dell’Ariston con un nastro di raso bianco, per simboleggiare il distanziamento sociale. Appena terminata la performance però, ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Donatel65682407 : #SANREMO2021, per #Irama c'è l'ok delle case discografiche: 'Resta in gara' #iramasanremo2021 - itxmariaa : RT @Raiofficialnews: L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? -