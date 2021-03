Roma, mascherine e camici non certificati: erano per la Protezione Civile del Lazio, sequestri per 22 milioni (Di mercoledì 3 marzo 2021) mascherine e camici non certificati destinati alla Protezione Civile del Lazio: tre arresti e sequestri per quasi 22 milioni di euro. E’ questo quello che hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma che hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali. Il G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di ALEKSIC Andelko (classe 1980), FARINA Vittorio (classe 1955), già attivo nel settore della carta stampata, e ROMEO Domenico (classe 1970), indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata nonché, ALEKSIC e FARINA, anche per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021)nondestinati alladel: tre arresti eper quasi 22di euro. E’ questo quello che hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza diche hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali. Il G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta della Procura della Repubblica di, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di ALEKSIC Andelko (classe 1980), FARINA Vittorio (classe 1955), già attivo nel settore della carta stampata, e ROMEO Domenico (classe 1970), indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata nonché, ALEKSIC e FARINA, anche per ...

