Pratola Serra | incidente stradale in Via Ventola | due persone ferite

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 3 marzo, sono intervenuti nel comune diin via Ventole, alla frazione, per unche ha visto coinvolte due autovetture, di cui una finita fuori strada e l’altra ribaltata. I due rispettivi conducenti, di 39 e 70 anni, entrambi originari del posto, sono rimasti feriti e sono stati affidati ai sanitari del 118, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

bassairpinia : IRPINIA. Incidente a Pratola Serra tra due veicoli. Due feriti - - ptvtelenostra : SERRA DI PRATOLA. INCIDENTE STRADALE TRA DUE AUTO, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO - - irpiniatimes1 : Incidente a a Pratola Serra, due persone in ospedale - onlyforyoureye2 : RT @laperlaneranera: @forestale82 Patto della Mascherina Conte-Elkann Fca ne produrrà 27 milioni al giorno Le ha Ottenute Fca Italy spa Gru… -

Ultime Notizie dalla rete : Pratola Serra

https://www.irpiniatimes.it

... - 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo; - 8, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro; - 1, residente nel comune di Parolise; - 1, residente nel comune di; - 1, ...Una sola persona contagiata, infine, ad Andretta, Candida, Domicella, Mirabella, Montecalvo, Moschiano, Ospedaletto, Parolise,, Quindici, San Martino Valle Caudina, Serino, Summonte, ...Pratola Serra (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 3 marzo, sono intervenuti nel comune di Pratola Serra in via Ventole, alla frazione Serra, per un incidente stradale c ...I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 3 marzo, sono intervenuti nel comune di Pratola Serra in via Ventole, alla frazione Serra, per un i ...