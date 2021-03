Orban e il partito sovranista ungherese lasciano il Ppe. Quali contraccolpi da noi?

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La decisione dopo l'approvazione di un nuovo regolamento considerato mossa ostile contro il leader di Fidesz, da tempo in rotta di collisione con gli altri popolari europei

repubblica : ?? Ue, il premier ungherese Orban ha annunciato il ritiro del suo partito dal gruppo Ppe al Parlamento europeo - ladyonorato : Parlamento Ue, il leader ungherese Orban annuncia il ritiro del suo partito dal Ppe - brandobenifei : Il partito di #Orban, #Fidesz, abbandona il #PPE prima di essere espulso: un atto di chiarezza che divide gli estre… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il leader ungherese Viktor Orban ha annunciato il ritiro degli eurodeputati del suo partito Fidesz dal Ppe. #ANSA https:… - mariagrosso : RT @ultimenotizie: Fidesz, il partito ungherese guidato da Viktor #Orban, lascia il gruppo del Ppe nel Parlamento Europeo. Il divorzio si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Orban partito

La decisione dopo l'approvazione di un nuovo regolamento considerato mossa ostile contro il leader di Fidesz, da tempo in rotta di collisione con gli altri popolari europeiL'ungherese Fidesz si autoespelle dal principaleeuropeo. I nuovi equilibri e i prossimi corteggiamenti. La scommessa a ...L'autorizzazione d'emergenza Ue per i vaccini Covid, oltre agli adeguamenti per le varianti, potrebbe riguardare anche i nuovi sieri che fanno parte della strategia dell'Unione. Si tratta di una pista ...L’ungherese Fidesz si autoespelle dal principale partito europeo. I nuovi equilibri e i prossimi corteggiamenti. La scommessa a Bruxelles ...