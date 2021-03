Napoli, Insigne furioso per il pareggio: battibecco con Gattuso e compagni (Di mercoledì 3 marzo 2021) DAZN racconta di un Lorenzo Insigne assolutamente furioso per il gol del pareggio subito nell’ultimo minuto di gioco contro il Sassuolo Lorenzo Insigne furioso con i compagni per il gol del pareggio subito all’ultimo minuto contro il Sassuolo. La ricostruzione di ‘DAZN’ nel post-partita parla di un Insigne letteralmente infuriato per l’ingenuità che ha portato al calcio di rigore. S’è arrabbiato coi compagni di squadra per il penalty concesso e poi ha avuto un battibecco anche con Gattuso. Ha lasciato il terreno di gioco calciando via una bottiglia d’acqua e dando un calcio al cartellone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) DAZN racconta di un Lorenzoassolutamenteper il gol delsubito nell’ultimo minuto di gioco contro il Sassuolo Lorenzocon iper il gol delsubito all’ultimo minuto contro il Sassuolo. La ricostruzione di ‘DAZN’ nel post-partita parla di unletteralmente infuriato per l’ingenuità che ha portato al calcio di rigore. S’è arrabbiato coidi squadra per il penalty concesso e poi ha avuto unanche con. Ha lasciato il terreno di gioco calciando via una bottiglia d’acqua e dando un calcio al cartellone. Leggi su Calcionews24.com

