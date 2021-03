Milan-Udinese 1-1 al 90?: Kessie su rigore salva i rossoneri | Serie A News (Di mercoledì 3 marzo 2021) È terminato da poco, a 'San Siro', il match Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A. Ecco com'è andata la partita dei rossoneri di Stefano Pioli Milan-Udinese 1-1 al 90?: Kessie su rigore salva i rossoneri Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 marzo 2021) È terminato da poco, a 'San Siro', il match, gara della 25^ giornata diA. Ecco com'è andata la partita deidi Stefano Pioli1-1 al 90?:suPianeta

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 68' - GOOOAAALLL!!! BECAO!!! ANCORA LUI CONTRO IL MILAN! Corner di De Paul e stacco vincente di… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “#Rebic sta bene, può partire titolare contro l'Udinese. #Mandzukic e #Bennacer? Stanno prose… - ManuBaio : #Milan @acmilan la probabile formazione di domani contro l'#Udinese @Udinese_1896 #Donnarumma #Kalulu #Kjaer… - salv12342 : @acmilan @emirates Un pari regalato dall'Udinese che ha dominato la partita. Non siamo stati in grado di costruire… - Fprime86 : RT @SkySport: MILAN-UDINESE 1-1 Risultato finale ? ? #Becao (68') ? rig. #Kessié (90+7’) ? SERIE A – 25^ giornata ?? -