Francesco in Iraq, una luce nella notte del mondo. Scrive Milone (Di mercoledì 3 marzo 2021) È ancora notte del mondo. Con il suo inquietante carico di morti, paure, crisi economiche, relazioni sospese. La pandemia non dà tregua. E interroga, oltre alla scienza, anche il pensiero. Credenti e non credenti, tutti in crisi d’identità, cercano parole di certezza e speranza. Icona planetaria di fraternità e solidarietà, il papa “venuto quasi dalla fine del mondo” ha sorretto e sorregge, con il suo Magistero, fatto di gesti, incontri, documenti, discorsi, una umanità che deve riScrivere, lottando contro il virus omicida ma anche alle prese con devastanti crisi economiche e sociali, il nuovo alfabeto della convivenza. Tra popoli, tra comunità, tra persone. In un mondo che dovrà essere, e sarà, diverso. Con le encicliche “Laudato si’” e “Fratelli tutti”, la possibile scelta di campo che papa ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) È ancoradel. Con il suo inquietante carico di morti, paure, crisi economiche, relazioni sospese. La pandemia non dà tregua. E interroga, oltre alla scienza, anche il pensiero. Credenti e non credenti, tutti in crisi d’identità, cercano parole di certezza e speranza. Icona planetaria di fraternità e solidarietà, il papa “venuto quasi dalla fine del” ha sorretto e sorregge, con il suo Magistero, fatto di gesti, incontri, documenti, discorsi, una umanità che deve rire, lottando contro il virus omicida ma anche alle prese con devastanti crisi economiche e sociali, il nuovo alfabeto della convivenza. Tra popoli, tra comunità, tra persone. In unche dovrà essere, e sarà, diverso. Con le encicliche “Laudato si’” e “Fratelli tutti”, la possibile scelta di campo che papa ...

vaticannews_it : #2marzo A pochi giorni dalla partenza di #PapaFrancesco per l’#Iraq, dal 5 all’8 marzo, il direttore della Sala Sta… - vaticannews_it : #2marzo #PapainIraq Intervista a #Parolin: Francesco porta in Iraq la speranza del dialogo e della ricostruzione - Avvenire_Nei : Papa Francesco in Iraq nel segno di Abramo, che sperò contro ogni speranza - medeadicyta : RT @agambella: #Iraq Il portavoce militare della Coalizione conferma il numero di razzi lanciati su Ain al Assad e aggiunge che sono le for… - EArcolao : RT @santegidionews: Venerdì 5 marzo, Sant'Egidio si riunisce in preghiera per la pace in Iraq e per il viaggio di papa Francesco https://t.… -