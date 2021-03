Covid, i pediatri: 'I bambini obesi più vulnerabili al virus' (Di mercoledì 3 marzo 2021) I bambini obesi sono più vulnerabili a Covid - 19. Nuovi studi confermano infatti che per un bambino obeso il rischio di avere forme gravi di questa malattia è quasi tre volte superiore rispetto ad un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Isono più- 19. Nuovi studi confermano infatti che per un bambino obeso il rischio di avere forme gravi di questa malattia è quasi tre volte superiore rispetto ad un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid pediatri Covid, i pediatri: 'I bambini obesi più vulnerabili al virus' ... spiega Staiano, 'una revisione sistematica pubblicata a febbraio 2021, che ha incluso dati di 285.004 soggetti pediatrici con infezione da SARS - CoV2, ha evidenziato che un decorso severo di COVID -...

Covid-19, i pediatri: "Attenzione ai bimbi obesi, sono più vulnerabili" L'Unione Sarda Covid-19, i pediatri: "Attenzione ai bimbi obesi, sono più vulnerabili" I bambini obesi sono più vulnerabili al Covid-19: nuovi studi confermano infatti che per un bambino obeso il rischio di avere forme gravi di questa malattia è quasi tre volte superiore rispetto ad un ...

Covid, i pediatri: «I bambini obesi più vulnerabili al virus» I bambini obesi sono più vulnerabili a Covid-19. Nuovi studi confermano infatti che per un bambino obeso il rischio di avere forme gravi di questa malattia è quasi tre volte ...

