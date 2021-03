Assembramenti dopo la finale del Grande Fratello Vip: interviene la Polizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incoronato Tommaso Zorzi vincitore del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti si sono radunati nell’albergo per una festicciola in onore della fine del reality show durato ben 168 giorni. L’assembramento dei vipponi, tuttavia, non è passato inosservato ed ha anzi attirato l’attenzione delle forze di Polizia che hanno fatto irruzione nell’albergo interrompendo i festeggiamenti e disperdendo gli Assembramenti. Lo ha raccontato Maria Teresa Ruta, ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque: “Eravamo quelli che erano dentro la casa. Ovviamente tutti con il tampone fatto, come se fosse dentro la casa. E quindi stavamo cenando. È arrivata la Polizia, ci ha guardato e ci ha detto: ‘Questo è un assembramento’. Ma eravamo dentro dentro la casa. Hanno chiamato la Questura, ci hanno dato dieci minuti ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incoronato Tommaso Zorzi vincitore delVip, tutti i concorrenti si sono radunati nell’albergo per una festicciola in onore della fine del reality show durato ben 168 giorni. L’assembramento dei vipponi, tuttavia, non è passato inosservato ed ha anzi attirato l’attenzione delle forze diche hanno fatto irruzione nell’albergo interrompendo i festeggiamenti e disperdendo gli. Lo ha raccontato Maria Teresa Ruta, ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque: “Eravamo quelli che erano dentro la casa. Ovviamente tutti con il tampone fatto, come se fosse dentro la casa. E quindi stavamo cenando. È arrivata la, ci ha guardato e ci ha detto: ‘Questo è un assembramento’. Ma eravamo dentro dentro la casa. Hanno chiamato la Questura, ci hanno dato dieci minuti ...

borghi_claudio : Per cambiare un po' discorso da #Milano. Parliamo di Napoli. Vi ricordate le folle oceaniche per la morte di Marado… - repubblica : La distesa di bottiglie lungo la Darsena dopo l'aperitivo-rave - billa_silvia2 : Nuovo Dpcm bar aperti, per l'asporto dopo le 18, e poi ci si lamenterà degli assembramenti, dei giovani cattivi,… - chattie00 : @RoseMarty4 @Agenzia_Ansa Il divieto di asporto dopo le 18 era un altro modo per fermare gli assembramenti che è st… - bonanniandrea1 : E dopo la perla di ieri sulle scuole vs gli assembramenti, il gov. Toti ci regala un altra 'perla' a favore della… -